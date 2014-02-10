مقدمة 1-تراجع أرباح التجاري القطري للربع الثالث على التوالي بفعل المخصصات

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دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك التجاري القطري اليوم الاثنين تراجع صافي الربح للربع الثالث على التوالي مع تأثر النتائج مجددا من جراء تجنيب مخصصات لتغطية القروض الرديئة.

وقال ثاني أكبر بنك قطر من حيث الأصول في بيان إنه حقق 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بانخفاض 32.9 بالمئة مقارنة مع 447.3 مليون ريال قبل عام.

كان متوسط توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تتراجع الأرباح الفصلية 5.6 بالمئة إلى 422.3 مليون ريال.

وزادت المخصصات في الربع الرابع لأكثر من مثليها إلى 346 مليون ريال من 136 مليون ريال حسبما أفادت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية للبنك.

وبهذا تنال المخصصات من نتائج البنك لربع السنة الثالث على التوالي بعد أن تراجعت الأرباح على أساس سنوي في كل من الربع الثاني والثالث من 2013.

وتراجعت أرباح 2013 بأكمله 20.2 بالمئة إلى 1.61 مليار ريال وكان السبب الرئيسي ارتفاع صافي المخصصات إلى 714 مليون ريال من 202 مليون ريال في 2012.

وظهر أثر تراجع الأرباح في انخفاض التوزيعات المقترحة من البنك. وأوصى مجلس الإدارة بمزيج من التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بما قيمته أربعة ريالات للسهم لعام 2013 انخفاضا من ستة ريالات في 2012.