Sun 25 Dec 2016 | 5:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الرئيس التنفيذي: التجاري القطري يدرس عدة أفكار لرفع رأس المال

Mon Feb 10, 2014 10:07am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري إن البنك يدرس عدة أفكار من بينها استخدام الأرباح المبقاة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال 18 شهرا.

وأضاف أندرو ستيفنز "ثمة العديد من الأفكار التي نحللها من أجل رفع رأس المال في غضون 12 إلى 18 شهرا" محجما عن ذكر تفاصيل ومكتفيا بالقول إن اقتراحا بخصوص الأرباح المبقاة سيقدم للمساهمين في الاجتماع المقبل.

وقال في محادثة هاتفية من مقر البنك في الدوحة إن التجاري القطري لن يبرم أي صفقات استحواذ في المدى القريب لحين استيعاب بنك ألترناتيف التركي الذي اشترى حصة أغلبية فيه العام الماضي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 