نمو أرباح ريسوت للاسمنت العمانية 12.5% في الربع/4

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح ريسوت للاسمنت العمانية قد ارتفع 12.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت أكبر شركة اسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية 6.1 مليون ريال (15.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مقارنة مع 5.4 مليون في الفترة ذاتها من 2012.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقعت المجموعة المالية هيرميس والخليجية بادر لأسواق المال ربحا صافيا قدره 6.55 مليون وستة ملايين ريال.

وحسبت رويترز نتائج الشركة من واقع بياناتها المالية. وأعلنت ريسوت اليوم الأربعاء عن ربح صاف لعام 2013 بأكمله بلغ 27.6 مليون ريال ارتفاعا من 24.5 مليون ريال في 2012 حسبما ذكر بيان للبورصة.