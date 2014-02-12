تراجع صافي ربح ألمنيوم البحرين 74% في الربع/4

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها 74 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب مكاسب غير متكررة في الفترة المقابلة من 2012.

وقالت ألبا في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 بلغ 13.7 مليون دينار (36.3 مليون دولار) مقابل 52.6 مليون دينار في الفترة المماثلة قبل عام.

وقالت الشركة البحرينية إن تسوية توصلت لها مع ألكوا عززت أرباحها في الربع الرابع من 2012. ولم تذكر قيمة تلك التسوية.

واقترح مجلس إدارة ألبا زيادة التوزيعات الإجمالية لعام 2013 بنسبة 28 بالمئة إلى 50.7 مليون دينار. ولم تذكر الشركة حصة السهم الواحد.