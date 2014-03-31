مساهمو التأمين الأردنية يقرون توزيع 0.06 دينار عن 2013

عمان 31 مارس آذار (رويترز) - قالت التأمين الأردنية إحدى كبرى شركات التأمين في البلاد اليوم الإثنين إن مساهميها صدقوا على توزيع 0.06 دينار (0.08 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن 2013.

وقال عماد عبد الخالق المدير العام للشركة في بيان "نسبة التوزيع المتواضعة اعتمدت على النتائج الفنية للشركة والتي كان لزيادة المخصصات وتراجع أسعار الأسهم أثر بالغ عليها."

كانت الأردنية للتأمين التي تملك حصة في شركة التأمين العربية التعاونية السعودية قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها في العام الماضي إلى 270 ألف دينار دينار مقارنة مع 4.2 مليون دينار في 2012.

وتملك ميونخ ري لإعادة التأمين عشرة بالمئة من رأسمال التأمين الأردنية الذي يبلغ 30 مليون دينار.