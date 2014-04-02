مساهمو الكهرباء الأردنية يقرون توزيع 0.075 دينار عن 2013

عمان 2 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الكهرباء الأردنية اليوم الأربعاء إن مساهمي الشركة أقروا توزيع 0.075 دينار (0.1 دولار) للسهم كأرباح نقدية عن 2013.

وأضافت الشركة في افصاح بموقع البورصة أن قيمة التوزيعات ستكون "باستدانة المبلغ من الاحتياطي الإجباري للشركة بعد تحقيقها لخسائر العام الماضي."

كانت الكهرباء الأردنية أعلنت عن خسائر في العام الماضي بلغت 10.6 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت عشرة ملايين دينار في 2012.

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكبر مساهم في الشركة بنسبة 16 بالمئة من رأسمالها في حين يملك مستثمرون أردنيون النسبة الباقية.