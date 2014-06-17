تراجع أرباح بنك يونايتد الباكستاني باليمن 12% في 2013

عدن 17 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لفرع بنك يونايتد الباكستاني في اليمن اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح 11.9 بالمئة إلى 2.952 مليار ريـال (13.7 مليون دولار) في 2013.

وارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنك إلى 66.978 مليار ريـال من 62.618 مليار في العام السابق.

وزادت القروض والسلف إلى 26.861 مليار ريـال من 24.706 مليار في 2012 في حين ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 86.654 مليار من 79.765 مليار.

تأسس فرع يونايتد في اليمن منذ أكثر من 35 عاما ويزاول نشاطه من خلال ثلاثة فروع في صنعاء وعدن والحديدة.