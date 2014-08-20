قفزة في أرباح أدوية الحكمة الأردنية في النصف/1

20 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أدوية الحكمة الأردنية المدرجة في بورصة لندن عن نمو أرباحها المعدلة في النصف الأول بنسبة 44 في المئة بفضل قوة الطلب على أدويتها القابلة للحقن عالية الربحية لا سيما في الولايات المتحدة.

وارتفعت الأرباح المعدلة العائدة على المساهمين إلى 176 مليون دولار في الستة شهور المنتهية في 30 يونيو حزيران من 122 مليونا في نفس الفترة من العام السابق.

ونمت الايرادات 41 في المئة إلى 346 مليون دولار في قطاع العقاقير القابلة للحقن التي تمثل 47 في المئة من إجمالي المبيعات.