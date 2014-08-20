مقدمة 1-قفزة في أرباح أدوية الحكمة الأردنية في النصف/1

(لاضافة تصريحات المدير المالي للشركة وتفاصيل وحركة السهم)

من روشني مينون

20 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أدوية الحكمة الأردنية المدرجة في بورصة لندن عن نمو أرباحها المعدلة في النصف الأول بنسبة 44 في المئة بفضل أداء قوي لوحدتها للأدوية القابلة للحقن في الولايات المتحدة لكن الشركة خفضت توقعاتها لنمو المبيعات للأدوية ذات العلامات التجارية بسبب ما قالت إنها مشكلات في الشحن ببعض أسواق شمال أفريقيا.

وخفضت الشركة توقعاتها لنمو ايراداتها في العام بأكمله لأنشطتها في قطاع الأدوية ذات العلامات التجارية إلى رقم في خانة الآحاد من نحو عشرة في المئة في وقت سابق.

وقالت إن تدني احتياطيات النقد الأجنبي يقيد شحنات الأدوية في السودان بينما أثرت إعادة هيكلة شبكة التوزيع في الجزائر على المبيعات هناك في النصف الأول من السنة.

وتسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 40 في المئة من مبيعات الحكمة من الأدوية ذات العلامات التجارية.

وقال خالد النابلسي المدير المالي للشركة لرويترز "سيتباطأ النمو في هذه الأسواق ... ربما يكون أقل قليلا من العام الماضي لكننا نواصل توقعاتنا بإمداد هذه الأسواق بالمنتجات."

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تؤثر التوترات السياسية في العراق وليبيا بشكل أكبر على المبيعات هذا العام.