أرباح بنك الأردن تنمو 11% في النصف/1

عمان 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الأردن اليوم الأحد إن صافي أرباحه ارتفع 11.3 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 22.1 مليون دينار (31.1 مليون دولار) مقارنة مع 10.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.