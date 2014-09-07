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أرباح بنك الأردن تنمو 11% في النصف/1

Sun Sep 7, 2014 7:19am GMT
 
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عمان 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك الأردن اليوم الأحد إن صافي أرباحه ارتفع 11.3 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 22.1 مليون دينار (31.1 مليون دولار) مقارنة مع 10.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال البنك في بيان إن صافي ايرادات الفوائد والعمولات ارتفع في النصف الأول بنسبة 10.5 بالمئة إلى نحو 55.4 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.

ونما إجمالي الدخل للبنك الذي يعمل في أسواق الأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية 11.8 بالمئة إلى 64.2 مليون دينار.

تتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في البنك.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 