نمو صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي 12.7% في النصف/1

الرباط 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 12.7 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم (128.01 مليون دولار) في النصف الأول من العام رغم زيادة مخصصات تغطية القروض الرديئة ومخاطر أخرى في افريقيا.