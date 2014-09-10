مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي 12.7% في النصف/1

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الرباط 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 12.7 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم (128.01 مليون دولار) في النصف الأول من العام بفضل زيادة كبيرة في دخل أنشطة التجزئة المصرفية والأعمال المصرفية الاستثمارية.

وأعلن البنك عن زيادة 13 بالمئة في الديون الرديئة في النصف الأول وهو ما يعود جزئيا إلى تباطؤ في السوق المحلية ومخاطر في الأنشطة بدول افريقيا جنوبي الصحراء.

وكغيره من البنوك المغربية يتوسع البنك الشعبي جنوبا في الاقتصادات سريعة النمو بأفريقيا جنوبي الصحراء. وفي 2012 اشترى البنك 50 بالمئة في بنك أتلانتك الذي يعمل في ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

وقفز صافي الدخل المصرفي 15 بالمئة إلى 7.5 مليار درهم بفضل الاستثمار وأنشطة التجزئة المصرفية. وزادت الودائع والقروض في وحدة البنك بأفريقيا جنوبي الصحراء 37 بالمئة و61 بالمئة على الترتيب.

وقال البنك إن إجمالي الودائع زاد 5.4 بالمئة إلى 221.4 مليار درهم مما يعطيه 26.7 بالمئة من السوق منها 77.8 ملياردرهم من تحويلات المغاربة العاملين بالخارج.

وارتفعت قروض الأفراد 4.1 بالمئة إلى 55.6 مليار درهم بينما زادت قروض الشركات 3.6 بالمئة إلى 41.3 مليار درهم.

وزادت الديون الرديئة إلى 13.5 مليار درهم من 11.86 مليار في النصف الأول من 2013. وقال البنك إنه جنب 315 مليون درهم إضافية ليرفع إجمالي المخصصات إلى 2.1 مليار درهم.