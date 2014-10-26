صحيفة: نمو صافي ربح ناقلات القطرية 25% في 9 أشهر

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت صحيفة قطرية اليوم الأحد إن شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) إحدى كبرى شركات نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم حققت نموا بنسبة 25 بالمئة في صافي أرباحها خلال تسعة أشهر.

وذكرت صحيفة جلف تايمز أن ناقلات حققت أرباحا صافية بلغت 693 مليون ريال (190.3 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 553 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتنشر وسائل الإعلام القطرية أحيانا نتائج الأعمال قبل أن تنشرها الشركات رسميا على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وتشير حسابات رويترز إلى أن هذه البيانات تعني وصول صافي ربح ناقلات في الربع الثالث من العام إلى 248 مليون ريال مقابل 193 مليون ريال قبل عام.