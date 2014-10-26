Sun 25 Dec 2016 | 5:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع صافي أرباح بنك الإسكان الأردني 14.5% في 9 أشهر

Sun Oct 26, 2014 7:14am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع 14.5 بالمئة إلى 90.2 مليون دينار (127.2 مليون دولار) مقارنة مع 78.8 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.

وقال البنك في بيان صحفي مقتضب إن الموجودات ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أربعة بالمئة إلى 7.5 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2013.

(الدولار = 0.709 دينار أردني)

(تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936- تحرير هالة قنديل)
 