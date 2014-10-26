مقدمة 2-ارتفاع صافي أرباح بنك الإسكان الأردني 14.5% في 9 أشهر

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عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد إن صافي ربحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع 14.5 بالمئة إلى 90.2 مليون دينار (127.2 مليون دولار) مقارنة مع 78.8 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.

وقال البنك في بيان صحفي مقتضب إن الموجودات ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أربعة بالمئة إلى 7.5 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2013.

وبحسب البيان ارتفعت في نهاية الربع الثالث كل من ودائع العملاء 6.1 بالمئة إلى 5.4 مليار دينار والتسهيلات 6.4 بالمئة إلى 2.8 مليار دينار مقارنة مع مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مايكل مارتو رئيس مجلس الإدارة في بيان إن النتائج القوية تبرز قوة الملاءة المالية للبنك وجودة محافظ الاستثمار في قطاع الائتمان.

ووصلت نسبة كفاية رأس مال البنك في نهاية الربع الثالث إلى 17.6 بالمئة وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة.

ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35 بالمئة في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16 بالمئة بالاضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

وبنك الاسكان من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في سوريا وقال البنك إن أعماله هناك سجلت اداء جيدا رغم الاضطرابات لكنه لم يذكر تفاصيل.