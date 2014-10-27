ارتفاع أرباح بنك الأردن 21% في 9 أشهر

عمان 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الإثنين ارتفاع صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام 21 بالمئة إلى 31.4 مليون دينار (44.2 مليون دولار) مقارنة مع 25.9 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.