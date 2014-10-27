ارتفاع صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 14.8% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين في بيان اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 14.8 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الثالث من العام.