مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 14.8% في الربع/3

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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين في بيان اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 14.8 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الثالث من العام وذلك بفضل خفض المخصصات وزيادة صافي دخل الفائدة.

وبلغ صافي الربح 113.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 99.1 مليون دولار قبل عام.

كان بنك الاستثمار سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي الربح 134.8 مليون دولار.

وعزز الأرباح انخفاض صافي مخصصات خسائر القروض بنسبة 19.8 بالمئة إلى 30.3 مليون دولار في الربع الثالث من 36.3 مليون في نفس الفترة من العام الماضي كما انخفضت مخصصات الاستثمار في غير انشطة التداول إلى 7.1 مليون دولار مقابل 18.8 مليون قبل عام.

ويسمح تحسن جودة الأصول لبنوك الخليج بخفض مخصصات تغطية الديون الرديئة بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في سلسلة من المشكلات المتعلقة بالديون في المنطقة.

وارتفع صافي دخل الفائدة إلى 196.9 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 4.3 بالمئة من 188.8 مليون قبل عام.

وساهم نمو أنشطة الاقراض في هذا مع نمو قروض البنك إلى 18.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر ايلول بزيادة 8.2 بالمئة عن بداية العام.

وقال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك إن النمو القوي في أعمال البنك يأتي "نتاجا عمليا للتسويق النشط والحضور المؤثر للبنك على المستوى الاقليمي ولنجاحاته في استقطاب وتنمية التعاملات المصرفية والتدفقات المالية بين هذه الاسواق الاقليمية وبينها وبين المملكة المتحدة ومع التركيز المستمر على ضمان الجودة العالية للأصول."