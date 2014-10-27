تباطؤ نمو ربح أريد القطرية في الربع الثالث

من مات سميث

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها في الربع الثالث للعام 11 بالمئة وهو أقل كثيرا من توقعات المحللين مع تأثر عملياتها في العراق بالعنف علاوة على صعوبات واجهتها وحدات أخرى تابعة لها في الخارج.

وحققت الشركة التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات سابقا في قطر وتدير حاليا عمليات في حوالي 12 دولة بالشرق الأوسط وافريقيا وآسيا ربحا صافيا 375 مليون ريال (103 ملايين دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول ارتفاعا من 337 مليونا قبل عام عندما تكبدت خسائر مرتبطة بأسعار الصرف قدرها 751 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات خلال الربع إلى 8.34 مليار ريال من 8.45 مليار قبل نحو عام.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين في مسح أجرته رويترز لربح الشركة التي تمتلك الدولة أغلبيتها في الربع الثالث 801.96 مليون ريال.

وتراجعت أرباح الشركة خلال ثلاثة من الفصول الأربعة السابقة.

وقالت أريد الكويتية التي تمتلك الشركة القطرية 92 بالمئة منها في وقت سابق هذا الشهر إن صافي ربحها في الربع الثالث انخفض بنحو النصف وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى ضعف أداء وحداتها في الكويت وتونس والجزائر.

وسجلت أريد القطرية ربحا صافيا 2.08 مليار ريال في الشهور التسعة الأولى من 2014 ارتفاعا من 2.07 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.