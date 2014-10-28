نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 2.6% في 9 أشهر

بيروت 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية ارتفعت 2.6 بالمئة في تسعة أشهر إلى 269 مليون دولار رغم ما وصفه باستمرار المخاطر الاقتصادية والسياسية في لبنان والمنطقة.

وزادت الأصول نحو سبعة بالمئة إلى 27.8 مليار دولار بينما ارتفعت الودائع أكثر من ستة بالمئة إلى 23.7 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)