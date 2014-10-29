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ارتفاع صافي ربح البحرين للاتصالات 40% في الربع/3

Wed Oct 29, 2014 11:34am GMT
 
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دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء عن ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 40 بالمئة بفضل تحسن الأداء في بعض وحداتها الأجنبية وبرنامج لخفض التكاليف على مستوى المجموعة ككل.

وقال المحتكر السابق الذي تراجعت أرباحه في 17 فصلا من العشرين السابقة إنه حقق 15.99 مليون دينار بحريني (42.44 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 11.45 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 13 مليون دينار.

وعزت بتلكو نمو الأرباح إلى مساهمات قوية من الأنشطة الأجنبية ونجاح برامج خفض التكاليف ولاسيما في البحرين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 