مصحح-مقدمة 1-صافي أرباح البنك التجاري القطري يقفز 79% في الربع/3

(تصحيح الفقرة الخامسة لتوضيح أن حجم القروض هو حتى 30 من سبتمبر 2014 وليس في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر)

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشف البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول اليوم الأربعاء عن ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 79 بالمئة لتفوق توقعات المحللين وذلك بدعم ارتفاع دخل القروض والرسوم والعمليات الخارجية.

وحقق البنك ربحا صافيا قدره 503 ملايين ريـال (138.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 من سبتمبر أيلول مقارنة مع 280.9 مليون قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ الأرباح الفصلية 457.8 مليون ريـال في المتوسط.

جاء ارتفاع أرباح الربع الثالث للعام عقب تراجع الأرباح في أربعة من الأرباع الخمسة السابقة بسبب زيادة المخصصات.

وزادت قروض العملاء 8.8 بالمئة إلى 70.7 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول 2014 من 64.8 مليار في 30 من سبتمبر أيلول 2013.

وساعد النمو القوي في القروض خلال الربع في ارتفاع صافي دخل الفائدة في الشهور التسعة الأولى من العام إلى 1.9 مليار ريال قطري بزيادة 26 بالمئة عن الفترة المقابلة من عام 2013. وقال البنك في بيان إن الزيادة جاءت بدعم من الترناتيف بنك الوحدة التركية التي اشتراها العام الماضي.

وحصلت الإيرادت على دعم أيضا من أنشطة الدخل غير الفائدة التي قفزت 15.4 بالمئة إلى 996 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام مع نمو إيرادات الرسوم والعمولات.