مقدمة 1-صعود صافي ربح البنك التجاري القطري 29% الربع/4

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دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري القطري ثاني أكبر بنك من حيث الموجودات في قطر في بيان اليوم الاثنين إنه سجل زيادة نسبتها 29 في المائة في صافي أرباح الربع الربع لعام 2014 بدعم من زيادة الدخل من القروض وإيرادات أنشطته التركية.

وتكمل النتائج موسما إيجابيا بوجه عام لنتائج البنوك في قطر حيث تواصلت الأرباح في الأرباع الأخيرة بدعم من زيادة الإنفاق العام استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وبلغت الأرباح الصافية للبنك 387 مليون ريال (106.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وذلك بالمقارنة مع ربح قدره 300 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان خمسة محللين تنبأوا في استطلاع لرويترز أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك في المتوسط 425.1 مليون ريال.

وسجل البنك ربحا صافيا قدره 1.94 مليار ريال في عام 2014 بزيادة قدرها 20.9 في المئة عن 2013.

وقال البنك في بيان إن حجم القروض والسلف نما 8.4 بالمئة إلى 72.5 مليار ريال كما في 31 من ديسمبر كانون الأول 2014 مقارنة بما كان عليه قبل عام. وأضاف "تحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2013 بشكل أساسي في قطاعات الحكومة والخدمات والتجاري وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد."

وتشير بيانات للبنك المركزي إلى أن النمو المتسارع على مدى عدة سنوات للائتمان في النظام المصرفي القطري تباطأ إلى 6.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني أدنى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 2006.