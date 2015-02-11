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أرباح البنك الأهلي الأردني تقفز لأكثر من مثليها في 2014

Wed Feb 11, 2015 9:54am GMT
 
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عمان 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح في العام الماضي 113 بالمئة إلى 34.1 مليون دينار (48 مليون دولار) مقارنة مع 16 مليون دينار في 2013 بعد بيع كامل حصته في أحد البنوك اللبنانية.

وبحسب إفصاح للبنك بموقع البورصة نما صافي الإيرادات التشغيلية في 2014 نحو سبعة بالمئة إلى 102.5 مليون دينار.

كان البنك الاهلي أعلن منتصف العام الماضي عن بيع كامل حصته في البنك الأهلي الدولي في لبنان ولم يفصح عن قيمة الصفقة آنذاك.

ويملك بنك بيلبوس 10.4 بالمئة في البنك الأهلي الذي يعمل في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية وقبرص.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 