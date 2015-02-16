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الكهرباء الأردنية تتحول إلى الربحية في 2014

Mon Feb 16, 2015 8:29am GMT
 
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عمان 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الكهرباء الأردنية اليوم الإثنين أنها حققت ربحا في العام الماضي بلغ 441 ألف دينار (622 ألف دولار) مقارنة مع خسارة 10.6 مليون دينار في العام السابق.

وبحسب البيانات التي نشرت بموقع البورصة ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 36.7 بالمئة إلى 91.23 مليون دينار مقارنة مع 2013.

كانت الحكومة مددت منتصف العام الماضي عقد امتياز للشركة مدته 20 عاما للتوزيع في مناطق عمان وضواحيها.

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكبر مساهم في الشركة وبنسبة 16 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 