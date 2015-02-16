Sun 25 Dec 2016 | 5:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع صافي ربح تأمين الوفاء المغربية 7.6% في 2014

Mon Feb 16, 2015 10:12am GMT
 
[-] نص [+]

الرباط 16 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع صافي ربح شركة تأمين الوفاء المغربية أكبر شركة تأمين في البلاد 7.6 بالمئة في 2014 ليصل إلى 839 مليون درهم (88.55 مليون دولار).

وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الإيرادات زادت 5.6 بالمئة إلى 6.08 مليار درهم مغربي وشملت زيادة 7.1 بالمئة في أنشطة التأمين على الحياة إلى 3.02 مليار درهم ونمو أعمال التأمين الأخرى 4.8 بالمئة إلى 3.05 مليار درهم.

(الدولار = 9.4848 درهم مغربي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 