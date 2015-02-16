Sun 25 Dec 2016 | 5:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 22% في الربع/4

Mon Feb 16, 2015 10:37am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الاثنين أن الشركة حققت نموا 22 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع.

وأظهرت ‭‭حسابات لرويترز‬‬ بناء على البيان المالي للشركة أنها حققت ربحا صافيا 8.4 مليون دينار (22.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 ارتفاعا من 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا 15.3 مليون دينار.

وقالت بتلكو في البيان إن صافي الربح المجمع بلغ 49.3 مليون دينار في 2014 ارتفاعا من 43.6 مليون دينار في 2013. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 