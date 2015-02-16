نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 22% في الربع/4
دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الاثنين أن الشركة حققت نموا 22 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع.
وأظهرت حسابات لرويترز بناء على البيان المالي للشركة أنها حققت ربحا صافيا 8.4 مليون دينار (22.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 ارتفاعا من 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.
كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا 15.3 مليون دينار.
وقالت بتلكو في البيان إن صافي الربح المجمع بلغ 49.3 مليون دينار في 2014 ارتفاعا من 43.6 مليون دينار في 2013. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.