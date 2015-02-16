مقدمة 1-خفض التكاليف يساعد بتلكو البحرينية على الحفاظ على الربحية

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من ماثيو سميث

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الاثنين أن الشركة حققت نموا 22 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع بفضل خفض التكلفة وزيادة الأرباح من الأنشطة المحلية وبعض العمليات الخارجية.

ونمت أرباح الشركة التي تعمل في 14 منطقة في أربعة من الفصول الستة منذ استحواذها على وحدة عمليات الجزر لشركة كيبل اند وايرلس.

وأظهرت ‭‭‭‭‭حسابات لرويترز‬‬‬‬‬ بناء على البيان المالي للشركة أنها حققت ربحا صافيا 8.4 مليون دينار (22.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 ارتفاعا من 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا 15.3 مليون دينار.

ووفقا لحسابات رويترز بلغت أرباح بتلكو في الربع الاخير من العام 97.8 مليون دينار انخفاضا من 99.4 مليون دينار قبل عام.

وتنافس بتلكو في السوق المحلية وحدتا زين الكويتية واتصالات السعودية فضلا عن نحو عشر شركات تقدم خدمات الانترنت.