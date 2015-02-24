مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح طاقة المغرب لمثليه في 2014

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الرباط 24 فبراير شباط (رويترز) - حققت طاقة المغرب المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة زيادة 102 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 799 مليون درهم (83.6 مليون دولار) في 2014 مشيرة إلى بدء الإنتاج من وحدات جديدة.

وتدير طاقة المغرب أكبر محطة كهرباء تعمل بالفحم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي أول منتج كهرباء مستقل في المغرب وتزود المملكة بنسبة 38 بالمئة من حاجاتها من الكهرباء.

وزادت الشركة قدرة محطتها نحو 700 ميجاوات إلى 2065 ميجاوات وباعت 15 بالمئة من أسهمها في بورصة الدار البيضاء نهاية 2013.

وقفز إجمالي الإيرادات 50.2 بالمئة إلى 7.41 مليار درهم واقترحت الشركة توزيعات بواقع 22 درهما للسهم وقالت إن ذلك أعلى من التوقعات الواردة في خطة العمل.

وهبط سهم طاقة المغرب 4.6 بالمئة في أوائل التعاملات وقال متعاملون إن المستثمرين كانوا يتوقعون توزيعات أعلى.

وقال متعامل "اقترحت الشركة في العام الماضي 106 دراهم للسهم لذا فإن المستثمرين كانوا يتوقعون 35 درهما على الأقل رغم تغير خطة العمل."