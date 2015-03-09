نمو صافي ربح بروة العقارية القطرية لأكثر من مثليه في الربع/4

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - كشفت بروة العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة في قطر اليوم الاثنين عن ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من مثليه ورفعت التوزيعات النقدية للعام بأكمله.

وتفيد حسابات لرويترز بأن الشركة وهي وحدة للذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري حققت ربحا صافيا بلغ حوالي 2.13 مليار ريـال (585 مليون دولار) في الربع الرابع من 2014 ارتفاعا من 907.5 مليون قبل عام.

ولم تذكر الشركة تفاصيل النتائج الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع بياناتها الرسمية.

وبحسب إشعار للبورصة حققت الشركة 2.8 مليار ريـال للعام بأكمله مقارنة مع 1.4 مليار في السنة السابقة.

وقالت بروة إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نقدي قدره 2.2 ريـال للسهم مقارنة مع ريالين للسنة السابقة.