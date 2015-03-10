انخفاض صافي ربح أريد القطرية 89% في الربع/4 بسبب عملياتها بالكويت

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الثلاثاء انخفاضا‭ ‬قدره 89 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي متخلفة كثيرا عن التوقعات مع تراجع أداء وحدتها الكويتية.

وقالت الشركة التي كانت تحتكر القطاع في قطر في السابق ولها عمليات في نحو 15 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إنها حققت ربحا صافيا بلغ 55 مليون ريال (15.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 510 ملايين (135.99 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق ومقارنة مع تقديرات لمحللين اثنين استطلعت رويترز آراءهما توقعا ربحا فصليا 602.4 مليون ريال و607.8 مليون ريال.