مقدمة 1-هبوط صافي ربح أريد القطرية 89% في الربع/4 بسبب وحدات خارجية

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دبي 10 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الثلاثاء انخفاضا‭‭‭ ‬‬‬قدره 89 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي متخلفة كثيرا عن التوقعات مع تضررها بخسائر أسعار الصرف في اندونيسيا وارتفاع التكاليف في أنشطتها في ميانمار والجزائر.

وشهدت أرباح الشركة التي تملك الدولة حصة اغلبية فيها تراجعا في أربعة من الفصول الستة السابقة متأثرة بمشكلات في وحداتها الخارجية لاسيما في العراق حيث تواجه مناطق كثيرة من البلد مشكلات أمنية كبيرة بسبب صعود جماعة الدولة الإسلامية.

وقالت الشركة التي كانت تحتكر القطاع في قطر في السابق ولها عمليات في نحو 15 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إنها حققت ربحا صافيا بلغ 55 مليون ريال (15.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 510 ملايين (135.99 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق ومقارنة مع تقديرات لمحللين اثنين استطلعت رويترز آراءهما توقعا ربحا فصليا 602.4 مليون ريال و607.8 مليون ريال.

وأضافت الشركة أنه مع استبعاد تأثير خسائر أسعار الصرف الأجنبي في اندونيسيا وتكاليف بدء العمليات في ميانمار وتكاليف استثمارات استثنائية في الجزائر يكون الانخفاض في أرباحها الفصلية الصافية أقل بنسبة 22 بالمئة.

واستقرت إيراداتها الإجمالية في الربع الأخير من 2014 عند 8.37 مليار ريال.

كانت أريد الكويت التابعة لأريد القطرية والتي تخضع لها العمليات الجزائرية قالت الشهر الماضي إن كل أرباح الربع الأخير من 2014 محيت .

وأثرت أرقام الربع الأخير أيضا على أرباح العام بأكمله حيث هبطت 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.13 مليار ريال بعدما كانت مستقرة في الاشهر التسعة الاولى.

وأبقت الشركة توزيعات الأرباح دون تغير عن العام السابق وفق بيانات تومسون رويترز. وقالت الشركة في بيانها إنها ستدفع توزيعات أرباح نقدية أربعة ريالات للسهم عن العام 2014.