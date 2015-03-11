أرباح أدوية الحكمة تقفز بفضل مبيعات قوية

11 مارس آذار (رويترز) - حققت أدوية الحكمة زيادة 21 بالمئة في الأرباح السنوية قبل الضرائب مدعومة بالطلب القوي على عقاقير الحقن ذات هامش الربح المرتفع ولاسيما في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة الأردنية أنها تتوقع نمو إيرادات 2015 نحو ستة بالمئة عند تثبيت سعر الصرف.

وزادت الأرباح قبل الضرائب إلى 362 مليون دولار في السنة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول من 298 مليونا قبل عام.