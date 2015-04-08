Sun 25 Dec 2016 | 5:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 10.1% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

Wed Apr 8, 2015 11:25am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الأربعاء نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلن البنك في بيان أن الأرباح الصافية بلغت 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار مقارنة مع 2.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن يصل صافي أرباح البنك إلى 2.63 مليار ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.6404 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
 