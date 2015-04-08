نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 10.1% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الأربعاء نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلن البنك في بيان أن الأرباح الصافية بلغت 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار مقارنة مع 2.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.