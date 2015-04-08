مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 10.1% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من توم أرنولد

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الأربعاء نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزة توقعات المحللين ومدعومة بزيادة نشاط الإقراض.

وأعلن البنك في بيان أن الأرباح الصافية بلغت 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار مقارنة مع 2.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز أراءهم توقعوا أن يصل صافي أرباح البنك إلى 2.63 مليار ريال في المتوسط في الربع الأول.

وساهمت زيادة الإقراض 8.9 في المئة في دعم الأرباح حيث بلغ إجمالي الإقراض 345 مليار ريال في نهاية مارس أذار.

وشهد بنك قطر الوطني نموا في الإقراض للربع الثاني على التوالي ورغم أن الزيادة لا تتجاوز المستوى 20 في المئة الذي تحقق في 2013 وأوائل 2014 إلا أنها تشير إلى أن البنك تمكن من مواجهة الضعف الذي اعترى نمو إقراض البنوك القطرية مؤخرا حيث بلغ نمو الإقراض في القطاع في فبراير شباط أدنى مستوياته منذ 2007.

وتراجعت القروض المقدمة للقطاع العام في قطر على مدى العام الماضي بعد أعوام من النمو السريع المرتبط باستضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.