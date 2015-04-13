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نمو ربح الخليج الدولية للخدمات 89% في الربع/1

Mon Apr 13, 2015 6:31am GMT
 
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دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم الاثنين نمو أرباحها في الربع الأول من العام 89 بالمئة.

وقالت الشركة التي تملك أنشطة في مجالات التأمين والطيران والنفط والغاز في بيان إلى إلى بورصة الدوحة إنها حققت ربحا بلغ 355.7 مليون ريال (97.71 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 من مارس آذار ارتفاعا من 188.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2014.

كان محلل توقع ربحا فصليا 286.8 مليون ريال للشركة.

ولم تذكر الشركة سببا لقفزة الأرباح لكنها قالت في بيان منفصل اليوم إن انخفاض أسعار النفط بدأ يؤثر على أنشطتها في مجال الحفر.

(الدولار = 3.6402 ريال) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 