ارتفاع صافي ربح بنك مسقط 8.9% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك مسقط - أكبر البنوك العمانية - اليوم الثلاثاء أنه حقق زيادة 8.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين مع ارتفاع الدخل من الرسوم.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إنه حقق ربحا بلغ 43.3 مليون ريال (112.5 مليون دولار) في الربع المنتهي في 31 من مارس اذار مقارنة مع 39.8 مليون ريال قبل عام.

كان ثلاثة محللين قد توقعوا في مسح اجرته رويترز أن يسجل البنك ربحا 38.4 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

ودعمت الزيادة في الأرباح أسهم بنك مسقط لتغلق مرتفعة 0.4 بالمئة مقارنة مع انخفاض مؤشر البورصة العمانية.

وقالت إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة بحثية إن ارتفاع الأرباح التشغيلية - بدعم من دخل الرسوم الذي جاء أفضل من التوقعات - كان سببا رئيسيا في زيادة الأرباح.

وارتفع الدخل من الرسوم إلى 36.2 مليون ريال خلال الربع الأول بزيادة 20.1 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام.

وقال البيان إن صافي القروض والسلفيات بما في ذلك محفظة القروض الإسلامية ارتفعت 9.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليار ريال في نهاية مارس اذار.