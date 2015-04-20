هبوط ارباح صناعات قطر 40% في الربع/1

وأعلنت ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن صافي أرباحها بلغ 951 مليون ريال(261.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار انخفاضا من 1.58 مليار ريال قبل عام.