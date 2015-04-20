نمو صافي ربح بنك الدوحة 5.2% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الدوحة خامس أكبر بنوك قطر من حيث الأصول اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 5.2 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إنه حقق أرباحا صافية بلغت 420.2 مليون ريـال (115.4 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 399.3 مليون ريـال في الفترة نفسها قبل عام.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يصل صافي الربح إلى 377.3 مليون ريـال في هذه الفترة.

وبلغت القروض والسلف في نهاية مارس آذار 50.8 مليار ريـال بزيادة 17.1 بالمئة عن نفس الفترة من 2014 بينما ارتفعت الودائع أربعة بالمئة إلى 45.2 مليار ريـال.

وفي الشهر الماضي نال البنك موافقة المساهمين على إصدار سندات لزيادة رأس المال بقيمة تصل إلى ملياري ريـال وعلى إصدار سندات بشكل منتظم.

وبنك الدوحة واحد من مجموعة بنوك خليجية تدرس جمع الأموال عبر أدوات رأسمالية للحفاظ على النمو القوي وتنويع مصادر التمويل والاستعداد لقواعد بازل 3 المصرفية الجديدة.

وقال البنك في أول ابريل نيسان إنه استكمل شراء الأصول الهندية لبنك اتش.اس.بي.سي عمان.