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نمو أرباح مصرف الريان القطري 18.1% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

Mon Apr 20, 2015 12:55pm GMT
 
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دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف الريان ثاني أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 18.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إن أرباحه الصافية في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار بلغت 511 مليون ريـال (140.4 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 432 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 484.4 مليون ريـال في هذه الفترة.

(الدولار = 3.6402 ريال قطري)

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 