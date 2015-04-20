مقدمة 1-نمو ربح مصرف الريان القطري 18% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

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من توم أرنولد

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف الريان ثاني أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 18.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متجاوزا توقعات المحللين.

ومصرف الريان هو رابع بنك قطري كبير يعلن نتائج أعماله للربع الأول من العام وتجاوزت معظم النتائج التي أعلنت توقعات المحللين.

ومن المتوقع أن تكون أرباح مصرف الريان مدعومة في 2015 بالمكاسب التي حققها العام الماضي من بيع حصته البالغة 50 في المئة في سيف لوسيل للتطوير العقاري إلى الديار القطرية لخدمات البنى التحتية ذراع التطوير العقاري لصندوق الثروة السيادية القطري.

وقالت إيلينا سانشيز كابيزودو مديرة بحوث الأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس إن من السابق لأوانه تحديد حجم الأموال التي أدرجت في نتائج الأعمال الأخيرة من مكاسب صفقة البيع البالغة 186 مليون ريال.

وقال البنك في بيان إن أرباحه الصافية في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار بلغت 511 مليون ريـال (140.4 مليون دولار) مقابل 432 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي.

ويتجاوز ذلك توقعات المحللين حيث توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 484.4 مليون ريـال في المتوسط في هذه الفترة. وتوقعت هيرميس صافي ربح قدره 462 مليون ريال.