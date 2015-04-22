تراجع صافي ربح البنك التجاري القطري 15.3% في الربع/1

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول تراجع صافي أرباحه 15.3 بالمئة في الربع الأول من العام مع زيادة مخصصاته لتغطية القروض المتعثرة.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إنه حقق ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 452.3 مليون ريـال (127.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. وبلغت أرباح البنك 533.9 مليون ريـال في الفترة المقابلة من 2014.

كان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح الفصلية للبنك إلى 546.9 مليون ريـال في المتوسط.

وذكر البنك في بيان منفصل أن صافي مخصصاته لتغطية القروض المتعثرة في الربع الأول بلغ 170.2 مليون ريـال ارتفاعا من 50.8 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي.