مقدمة 1-تراجع صافي ربح التجاري القطري في الربع/1 مع زيادة المخصصات

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دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول تراجع صافي أرباحه 15.3 بالمئة في الربع الأول من العام مع زيادة مخصصاته لتغطية القروض المتعثرة.

وحقق البنك ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 452.3 مليون ريـال (127 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 533.9 مليون ريـال قبل عام.

كان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول الأرباح الفصلية للبنك إلى 546.9 مليون ريـال في المتوسط.

ومما أثر سلبا على أرباح البنك ارتفاع صافي مخصصاته إلى 170.2 مليون ريـال من 50.8 مليون.

والبنك التجاري هو خامس بنك قطري يعلن نتائجه المالية في هذا الموسم الذي شهد نتائج إيجابية للبنوك بصفة عامة رغم مخاوف من تراجع نمو الائتمان.

وتراجع نمو الائتمان في قطر بعد سنوات من النمو السريع بدعم زيادة الإنفاق العام استعدادا لاستضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وساهم في تراجع نمو الائتمان أيضا تأخر بعض مشروعات البنية التحتية الكبرى واتجاه الحكومة إلى تمويل المزيد المشروعات بشكل مباشر بدلا من الاستعانة بالبنوك.