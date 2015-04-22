مقدمة 1-نمو القروض والودائع يدعم أرباح البنك العربي الأردني

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عمان 22 أبريل نيسان (رويترز) - اعلنت مجموعة البنك العربي أكبر مصرف في الأردن اليوم الأربعاء أنها سجلت زيادة بسيطة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 217.2 مليون دولار مدعومة بارتفاع القروض وودائع العملاء.

وقال البنك - وهو أحد المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط وتبلغ ميزانيته العمومية 46.4 مليار دولار - في بيان إن القروض وودائع العملاء نمت بنسبة 6.3 و4.4 في المائة على الترتيب بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القروض 23.7 مليار دولار في نهاية مارس أذار.

وقال البنك الذي سجل زيادة 15 في المئة في صافي ربحه لعام 2014 إلى 577 مليون دولار إن تنوع محفظته ساهم في التعويض عن أثر الهبوط في أسعار الصرف.

ويملك البنك العربي الذي يعمل في 30 دولة في خمس قارات حصة قدرها 40 في المئة في البنك العربي الوطني السعودي.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إن نتائج أعمال الربع الأول تعكس التزام البنك بالحفاظ على جودة محفظة قروضه وتعزيز رأسماله.

وقال نعمة صباغ الرئيس التنفيذي للبنك العربي إن نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بلغت 4.9 في المئة في نهاية مارس أذار من 5.6 في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي.