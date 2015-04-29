تراجع صافي ربح بتلكو البحرينية 2% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء تراجع أرباحها بنسبة اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي ربح بتلكو 14.2 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 14.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة آلان ويلان قد غادر في فبراير شباط بعد أقل من عام في منصبه.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 14 مليون دينار.

وذكرت الشركة في بيان أن إيرادات الربع الأول بلغت 93.7 مليون دينار بانخفاض أربعة بالمئة على أساس سنوي.