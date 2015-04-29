مقدمة 1-تراجع صافي ربح بتلكو البحرينية بسبب المنافسة وأسعار الصرف

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من مات سميث

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء تراجع أرباحها بنسبة اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام بعد تضرر الإيرادات بسبب المنافسة الشديدة والتحركات غير المواتية لأسعار الصرف.

وبلغ صافي ربح بتلكو 14.2 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 14.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة آلان ويلان قد غادر في فبراير شباط بعد أقل من عام في منصبه.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 14 مليون دينار.

وحسنت الشركة التي كانت تحتكر السوق سابقا في البحرين نتائجها وأعلنت عن ارتفاع أرباحها في أربعة من الفصول الستة السابقة منذ استحواذها على معظم وحدة عمليات الجزر في كيبل آند وايرلس.

وذكرت الشركة - التي تملك عمليات في 14 سوقا - في بيان أن إيرادات الربع الأول بلغت 93.7 مليون دينار بانخفاض أربعة بالمئة على أساس سنوي. وعزت الانخفاض إلى ضغوط المنافسة في بعض عملياتها والتحركات غير المواتية لأسعار الصرف.

وجاء الانخفاض في الإيرادات برغم نمو قاعدة عملاء الشركة تسعة بالمئة مقارنة معه قبل عام إلى 9.9 مليون مشترك.

وقال إيهاب حناوي الرئيس التنفيذي بالانابة لبتلكو في بيان "على الرغم من استمرار نمو أعداد الزبائن فإن شدة المنافسة في سوق المستهلكين تؤثر على معدل العائد لكل مستخدم باعتبار أن قطاع الاتصالات قد أوجد توقعا بتوفير المزيد من المنتجات والخدمات بأسعار أقل. إن الخدمات المدمجة التي تقدم أجهزة مع الخدمات تعتبر أخبارا رائعة إلا أنها تؤثر سلبا على الأرباح."