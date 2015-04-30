هبوط صافي ربح أريد القطرية 43% في الربع‭/‬1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة أريد القطرية للاتصالات انخفاضا نسبته 43 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وكانت الشركة التي تعمل في 15 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا سجلت انخفاضا في أرباح أربعة من الفصول الستة السابقة إذ أحدثت مصاعب في العراق وشمال أفريقياوالتراجعات الحادة للروبية الاندونيسية ضغوطا على صافي الربح.

وبحسب بيان للبورصة بلغ صافي ربح أريد 501 مليون ريال (137.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار انخفاضا من 887 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تحقق أريد التي تمتلك الدولة فيها حصة كبيرة أرباحا عند 397.1 مليون ريال في الربع الأول فيما توقع بنك سيكو البحريني أن تحقق 675 مليونا.

وبلغت إيرادات الربع الأول ثمانية مليارات ريال مقارنة مع 8.1 مليار قبل عام.

كانت شركة أريد الكويت المملوكة بنسبة 92 بالمئة لأريد القطرية ولها عمليات في الجزائر وتونس وجزر المالديف والأراضي الفلسطينية قالت يوم الاثنين إنها سجلت انخفاضا نسبته 89 بالمئة في أرباح الربع الأول بفعل خسائر كبيرة في أسعار الصرف.

(الدولار = 3.6400 ريال قطري)