مقدمة 1-هبوط صافي ربح أريد القطرية 43% في الربع‭/‬1

(لإضافة تفاصيل وتعليق الرئيس التنفيذي)

من مات سميث

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة أريد القطرية للاتصالات انخفاضا نسبته 43 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفعل خسائر كبيرة جراء تقلبات أسعار الصرف ومصاعب التشغيل في العراق.

وكانت الشركة التي تعمل في 15 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا سجلت انخفاضا في أرباح أربعة من الفصول الستة السابقة إذ أحدثت مصاعب في العراق وشمال أفريقياوالتراجعات الحادة للروبية الاندونيسية ضغوطا على صافي الربح.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 501.2 مليون ريال (133.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار انخفاضا من 887 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة إن صافي الربح انخفض أربعة بالمئة فقط بعد استبعاد خسائر تقلب أسعار الصرف التي تكبدتها في الأساس نتيجة انخفاض قيمة الدينار الجزائري والروبية الاندونيسية.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تحقق أريد التي تمتلك الدولة فيها حصة كبيرة أرباحا عند 397.1 مليون ريال في الربع الأول فيما توقع بنك سيكو البحريني أن تحقق 675 مليونا.

وقال الرئيس التنفيذي ناصر معرفية في البيان إن النتائج سجلت نموا في السوق المحلية القطرية وفي سلطنة عمان.