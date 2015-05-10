نمو صافي ربح البركة البحرينية 9% في الربع/1

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - أعلنت مجموعة البركة المصرفية البحرينية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح العائد إلى المساهمين تسعة بالمئة في الربع الأول من العام.

وقال البنك الإسلامي الذي يعمل بأكثر من عشر دول في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 40 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار. كان صافي الربح العائد للمساهمين 36.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي حسبما تفيد بيانات لرويترز.