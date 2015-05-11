الخطوط الجوية التركية تتحول إلى الربحية في الربع/1

اسطنبول 11 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية التركية الناقلة الرئيسية في تركيا اليوم الاثنين إنها تحولت إلى الربحية في الربع الأول من العام حيث سجلت ربحا صافيا 373.3 مليون ليرة (138.8 مليون دولار).

كانت الشركة التي تديرها الدولة قد تكبدت خسارة 226.3 مليون ليرة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الخطوط التركية في إفصاح إلى البورصة إن المبيعات زادت ستة بالمئة إلى 545.6 مليون ليرة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015.